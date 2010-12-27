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В центре Петербурга со 2 по 6 мая трамваи и троллейбусы изменят свои маршруты
Сегодня, 18:12
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Alena_Zinovieva
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В центре Петербурга со 2 по 6 мая трамваи и троллейбусы изменят свои маршруты

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Из-за дорожных работ не будут ходить трамваи и троллейбусы по Невскому проспекту и по Садовой улице.

В связи с проведением дорожных работ со 2 по 6 мая с 23.00 до 01.10 не будут ходить троллейбусы по Невскому проспекту от набережной канала Грибоедова до Литейного проспекта, а также трамваи по Садовой улице. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Отмечаются, что в эти дни троллейбусы и трамваи проследуют по другим маршрутам. Изменения, в частности, коснутся, троллейбусов № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17 и 22. Что касается трамваев, то в эти дни следует следить за движением 3 маршрута. На нем можно будет добраться от площади Репина до Сенной площади, либо через площадь Тургенева до проспекта Стачек.

Ранее мы писали, что вечером, 28 апреля Невский проспект полностью перекроют от Садовой до Адмиралтейства.

Фото: visit-petersburg.ru

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Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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