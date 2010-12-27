Вечером Невский полностью перекроют от Садовой до Адмиралтейства

Петербуржцы не смогут проехать по Невскому до понедельника.

В Санкт-Петербурге дорожные службы перекроют Невский проспект. Автомобили не смогут проехать в центре города от Садовой улицы, включая перекресток, до Адмиралтейского проспекта. Движение для транспортных средств будет запрещено с 23 часов вечера 28 апреля и продлится до 06 часов утра 1 мая.

Стоит отметить, что на 29 и 30 числа проезд снова откроют ради удобства местных жителей в праздничные дни, однако, работы на магистрали продолжатся с вечера 2 мая. Ранее представители власти сообщили что ремонт на Невском проспекте и Дворцовом проезде продлится в Северной столице вплоть до 14 мая.

Фото: Piter.tv

