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Вечером Невский полностью перекроют от Садовой до Адмиралтейства
Сегодня, 9:28
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lesjasap
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Вечером Невский полностью перекроют от Садовой до Адмиралтейства

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Петербуржцы не смогут проехать по Невскому до понедельника.

В Санкт-Петербурге дорожные службы перекроют Невский проспект. Автомобили не смогут проехать в центре города от Садовой улицы, включая перекресток, до Адмиралтейского проспекта. Движение для транспортных средств будет запрещено с 23 часов вечера 28 апреля и продлится до 06 часов утра 1 мая. 

Стоит отметить, что на 29 и 30 числа проезд снова откроют ради удобства местных жителей в праздничные дни, однако, работы на магистрали продолжатся с вечера 2 мая. Ранее представители власти сообщили что ремонт на Невском проспекте и Дворцовом проезде продлится в Северной столице вплоть до 14 мая.

Фото: Piter.tv
 

Теги: адмиралтейский проспект , адмиралтейство , запрет движения , невский проспект , ремонт , садовая улица
Категории: Новости СПб

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