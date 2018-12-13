Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" ограничит движение троллейбусов и трамваев 19 мая

Забег будет проходить 19 мая с 08:15 и до 13:30.

В Петербурге в воскресенье пройдут Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". В связи с этим будет закрыто троллейбусное и трамвайное движение. Об этом сообщает Пб ГУП "Горэлектротранс".

Забег будет проходить 19 мая с 08:15 и до 13:30. Сначала будут закрыты Троицкий мост, Тучков мост и проспект Добролюбова. В этом время трамваи будут следовать следующим образом:

При закрытии Тучкова моста, пр. Добролюбова, Лафонской ул., Дворцового моста, Адмиралтейского пр., Университетской наб., Биржевого моста троллейбусы пойдут:

Также с 18 на 19 мая "Ночь музеев" ограничит проезд для автомобилистов по Биржевому мосту.

Фото: Piter.tv