Днем в среду, 24 февраля, на перекрестке проспектов Маршала Захарова и Десантников произошло ДТП с участием двух иномарок, сообщили петербуржцы в соцсетях.
Судя по фото с места аварии, которыми поделились свидетели, удар был сильным. Однако достоверной информации о пострадавших пока не поступило.
Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. По всей видимости, ДТП произошло из-за невнимательности водителей. Из-за аварии движение трамваев до станции "Автово" встало.
Ранее мы писали, что испугавший петербуржцев неадекват с мачете рассказал полиции о плантации конопли дома.
Фото: vk.com/spb_today
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!
Мой номер кaрты: 5336 6901 6059 2988
Заранее большое человеческое спaсибо