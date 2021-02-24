Трамваи до станции метро "Автово" встали из-за ДТП

Из-за удара при аварии одну из иномарок отбросило на трамвайные пути.

Днем в среду, 24 февраля, на перекрестке проспектов Маршала Захарова и Десантников произошло ДТП с участием двух иномарок, сообщили петербуржцы в соцсетях.

Судя по фото с места аварии, которыми поделились свидетели, удар был сильным. Однако достоверной информации о пострадавших пока не поступило.

Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. По всей видимости, ДТП произошло из-за невнимательности водителей. Из-за аварии движение трамваев до станции "Автово" встало.

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Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV