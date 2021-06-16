Трамп заявил о недостаточной координации правоохранителей в день покушения

Экс-глава США прокомментировал причины, по которым стало возможно покушение на его жизнь.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп считает, что покушение на него стало возможным из-за недостаточной координации между местными правоохранительными органами, сотрудники которых присутствовали на митинге перед сторонниками в городе Батлере штата Пенсильвания. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X.

Над моей головой летали пули, ребята накрыли меня собой. Они двигались очень быстро, для этого нужна была огромная смелость. Но не хватило координации. Для всех очевидно, что то здание должно было быть под контролем. Дональд Трамп, экс-глава США

Гость шоу напомнил слушателям, что сотрудник полиции США ранее предупредил Секретную службу о том, что он заметил человека с ружьем вблизи места, где проходило мероприятие с участием Дональда Трампа.

Трамп заявил о плохом отношении стран Евросоюза к США.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump