Экс-глава США не понимает, почему коллективный Брюссель вкладывает в военную помощь Украине меньше, чем Вашингтон.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп считает, что страны Европейского союза плохо относятся к Вашингтону, который защищает регион, а также позволяют извлекать большую выгоду из торговых отношений. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X. Гость шоу уточнил, что если сложить вместе все экономические системы региона ЕС, то они станут практически сопоставимы с США. При этом власти Белого дома выделяют на коллективную оборону и на помощь армии киевского режима гораздо большие денежные суммы.

Они извлекают огромную выгоду из торговли с США. Мы защищаем их в составе НАТО. <...> А они плохо относятся к нашей стране. Что касается Украины, мы выделили $250 млрд, а они лишь $71 млрд. А ведь нас отделяет океан. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп добавил, что администрация США субсидировала НАТО, но при этом страны Европейского союза также должны платить. В противном случае Вашингтон должен отказаться от защиты ЕС. По мнению политика, после этого заявления "миллиарды стали струиться потоками".

Трамп назвал его уголовное преследование правительством США опасным прецедентом.

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal