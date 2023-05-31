Трамп назвал его уголовное преследование правительством США опасным прецедентом

Экс-глава США прокомментировал дела, в которых он является прдозреваемым.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года считает, что уголовное преследование со стороны действующих американских властей создает очень опасный прецедент для политической борьбы в стране. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X.

Обществу необходимо дать возможность самому решать, кто должен стать президентом, а не вести судебные тяжбы. Как только подобный прецедент создается, он может быть применен и к следующему. Я считаю, что преследование политического оппонента создает очень плохой прецедент. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что что с момента, когда Дональд Трамп покинул Белый дом, в его отношении было возбуждено четыре уголовных дела. Речь ведется о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. По этому расследованию жюри судебной инстанции в Нью-Йорке признало политика виновным. Также обвинения связаны со штурмом Капитолия и попытке вмешательства в выборы США 2020 года. Эти материалы все еще рассматриваются в судах округа Колумбия и штата Джорджия. Также преследование связано с ненадлежащем хранении секретных документов. Последнее уголовное дело было закрыто после решения Верховного суда США о том, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом, который распространяется исключительно на действия, совершенные им в рамках официальных должностных обязанностей.

Трамп допустил, что КНР превзойдет США по размеру ядерного арсенала.

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal