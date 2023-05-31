Трамп допустил, что КНР превзойдет США по размеру ядерного арсенала

Экс-глава США оценил возможности Пекина в сфере вооружений.

Бывший американский президент и кандидат на должность главы государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп допустил вероятность того, что Пекин превзойдет Вашингтон по размеру собственного ядерного арсенала в результате его текущего наращивания. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США поделился с миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в интервью, опубликованном в социальной сети X.

Россия и США первые, и мы были условно наравне, а Китай - далеко позади. Но они развиваются так быстро, что я не удивлюсь, если очень скоро они догонят или даже превзойдут нас. Дональд Трамп, экс-глава США

В июне 2024 года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира привел статистику, согласно которой Китай с января 2023 года по январь текущего года нарастил свой арсенал ядерных боеголовок до 500 единиц. Таким образом страна вышла на первое место в мире по скорости их производства. Эксперты указали на то, что в период с 2023 по 2024 год КНР сформировала приблизительно 90 ядерных боеголовок. Такие темпы позволят стране приблизиться к размеру арсеналов межконтинентальных баллистических ракет России и США, остающимися двумя крупнейшими ядерными державами, уже к концу десятилетия.

Трамп считает нынешние темпы роста инфляции в США худшими за столетие.

Фото и видео: YouTube / The Daily Signal