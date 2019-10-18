Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

Президент США заявил премьер-министру Италии Серджо Маттарелло о "культурной связи двух стран". Слова политика привела администрация Белого дома через Twitter. По мнению Дональда Трампа, эта близость возникала между государствами "еще со времен Древнего Рима"
Общественность удивилась высказыванию политика и усомнилась в уровне его образования. По словам Трампа, общность Америки и Италии насчитывает более тысячи лето со времен Древнего Рима
Напомним, что Древний Рим пал в 5 веке нашей эры, а в США приняли декларацию независимости только в 1776 году.В Twitter один из американских пользователей написал, что скучает по президенту, который читал и знает историю.
Однако некоторые посчитали, что Трамп произнес это метафорично. Он имел в виду правовую связь древнеримских законов и американскую конституцию.
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Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Tomasz Bykowski
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