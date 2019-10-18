Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

Историческая неграмотность Трампа шокировала американцев.

Президент США заявил премьер-министру Италии Серджо Маттарелло о "культурной связи двух стран". Слова политика привела администрация Белого дома через Twitter. По мнению Дональда Трампа, эта близость возникала между государствами "еще со времен Древнего Рима"

Общественность удивилась высказыванию политика и усомнилась в уровне его образования. По словам Трампа, общность Америки и Италии насчитывает более тысячи лето со времен Древнего Рима

Напомним, что Древний Рим пал в 5 веке нашей эры, а в США приняли декларацию независимости только в 1776 году.В Twitter один из американских пользователей написал, что скучает по президенту, который читал и знает историю.

Однако некоторые посчитали, что Трамп произнес это метафорично. Он имел в виду правовую связь древнеримских законов и американскую конституцию.

Ранее Piter.tv писал о том, что российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Tomasz Bykowski