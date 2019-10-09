Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Анталья больше не принимает заявки на проживание в отелях из-за чрезмерной переполненности курорта.

Россиянам предложили выбрать альтернативное направление вместо отдыха в Турции. Сейчас отели и гостиницы курорта Анталья приостановили продажу номеров из-за высокого спроса. Вице-президент союза Туриндустрии России дал советы, куда можно отправиться позагорать. Юрий Барзыкин предложил рассмотреть варианты с отдыхом на Кипре, Балканах, Греции. В топ-лист также вошли Италия, Доминикана и Юго-Восточная Азия.

Специалист заметил, что по стоимости поездка в эти государства будет сопоставима с Турцией. Страны также имеют схожее качество инфраструктуры и климат.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль призвал Турцию избегать действий, создающих препятствия на пути урегулирования в Сирии.

Видео:YouTube/Experience Egypt, Chris Rogers