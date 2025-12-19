Он также согласился провести несколько встреч по этому вопросу в Давосе на полях ВЭФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии "пути назад нет". Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, он провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросу Гренландии. Он также согласился провести несколько встреч в Давосе на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ). Напомним, американский лидер неоднократно заявлял о планах Вашингтона присоединить остров к США

Как я всем ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Пути назад нет.



Дональд Трамп, президент США

Фото: YouTube / The White House