Мера направлена на борьбу с распространением коронавируса.

Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter. Политик решил приостановить процесс иммиграции ради борьбы с распространением коронавируса по стране.

В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ прокомментировал Трамп

Напомним, что ранее в Америке рассказали, что собираются расследовать истоки происхождения коронавирусной инфекции. Дональд Трамп рассказал журналистам, что мир получил COVID-19 из Китая. На данный момент от инфекции пострадали 184 государства. В Америке недовольны, что из-за распространения коронавируса "произошло очень много странных вещей".

Трамп: Пандемия показала минусы глобализации в экономике.