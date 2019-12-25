Трамп: Пандемия показала минусы глобализации в экономике

Америка восстанавливает собственные производственные цепочки.

Дональд Трамп заявил, что пандемия коронавируса показала минусы глобализации в экономике. Об этом глава США рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик напомнил, что сейчас Америка занимается возвращением производственно-сбытовых цепочек на родину. По словам Трампа, власти поняли, что "товары хорошо производить в США".

Производственно-сбытовые цепочки кажутся замечательными, но если одна страна сталкивается с проблемой, то летит вся цепочка...Мы усвоили хороший урок прокомментировал политик

Дональд Трамп заявил, что производство внутри страны необходимо. Он привел в пример военную ситуацию, когда половина припасов доставляется из других стран.

Кому такое пришло в голову?! Глобалистам. Такое не работает. Безусловно, не работает в тяжелые времена, опасные времена" заметил глава Белого дома

В администрации президента рассказали, что на данный момент экономика целого ряда европейских государств находится в плачевном состоянии. Речь идет об Италии, Испании. В настоящее время США стараются координировать действия по плавной отмене санитарных ограничений с Мексикой и Канадой.

Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса.