В США рассказали о планах личной встречи Трампа с президентом России.

Американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии. Соответствующее решение лидер Белого дома огласил местным журналистам из телеканала CBS News. Иностранный политик выступил в Овальном кабинете перед СМИ по итогам проведенного с кремлем телефонного разговора. Однако такое мероприятие при личном участии сторон еще не назначено. В Вашингтоне не исключают, что к встрече может быть приглашен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически мы ожидаем, что он приедет сюда, а я — туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии. Дональд Трамп, глава США

Президент США подчеркнул, что теперь может с большой уверенностью говорить о желании Владимира Путина завершить украинский конфликт. При этом Дональд Трамп не видит угрозы в ведении прямого диалога с Москвой по теме без участия лидера киевского режима Владимира Зеленского, срок должностных полномочий которого истек 20 мая 2024 года.

Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки.

Фото и видео: YouTube / CBS News

