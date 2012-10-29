  1. Главная
Трамп выехал на базу Эндрюс
Сегодня, 14:48
Оттуда он вылетит на саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп выехал на базу Эндрюс. Об этом сообщили в пуле Белого дома.

Американский лидер покинул свою резиденцию утром 15 августа по местному времени. Кортеж Трампа отправился в сторону военной базы. Оттуда он вылетит в сторону Аляски на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что переговоры глав государств пройдут в вечернее время.

Ранее мы сообщали, что семь стран выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира.

Фото: YouTube / The White House

