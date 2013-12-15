Экс-глава США оценил работоспособность действующего лидера Белого дома.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп упрекнул действующего президента Джо Байдена в том, что тот проводит слишком много времени на пляже. Соответствующее заявление сделал экс-лидер Белого дома, действующий кандидат на высший должностной пост в США от Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик поделился такой информацией во время выступления на телевизионных дебатах со своей оппоненткой. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании.

Знаете, это напоминает мне тот случай, когда они обещали прекратить выдачу студенческих кредитов, что закончилось полной катастрофой. А затем ее босс, если его можно так назвать, проводит все свое время на пляже. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что авторы из местного издания New York Post уведомила о том, что Джо Байден менее чем за четыре года провел 40 процентов своего президентского срока в отпуске. Речь идет о 532 дне. В последние недели американские СМИ часто публиковали фотографии президента США с побережья.

Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам США.

Фото и видео: YouTube / ABC News