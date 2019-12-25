Трамп сообщил о договоренностях с Си Цзиньпином по Украине

По его словам, стороны договорились о совместной работе для завершения конфликта.

Президент США Дональд Трамп сообщил о договоренностях с председателем КНР Си Цзиньпином по ситуации на Украине. Об этом он рассказал журналистам после вылета из Южной Кореи.

Глава Белого дома отметил, что на встрече в Пусане с китайским лидером обсудил тему украинского конфликта. По его словам, стороны договорились о совместной работе для его завершения.

Мы согласны, что стороны застыли в противостоянии и сражаются, и иногда, наверное, приходится позволять им сражаться. Безумие. Дональд Трамп, президент США

Также американский лидер отметил, что теме покупки Китаем российской нефти было уделено мало внимания.

Фото: YouTube / The White House