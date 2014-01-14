Экс-глава США сообщил о намерении принять приглашение лидера киевского режима о встрече.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал журналистам о том, что утром в пятницу, 27 сентября, проведет рабочую встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Известно, что мероприятие будет организовано внутри небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке. Такие сведения иностранный политик предъявил СМИ во время пресс-конференции. Иностранный политик также опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Зеленского, в котором тот попросил о встрече, назвав адресата "Дорогой Дональд".

Как вы знаете, президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 (16:45 по московскому времени) в Trump Tower. Дональд Трамп, экс-глава США

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Фото и видео: YouTube / Donald J Trump