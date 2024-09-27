Трамп обвинил Харрис во лжи по поводу работы в McDonald's

Экс-глава США не поверил словам оппонентки от Демократической партии США о ее прошлой работе.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою конкурентку на высший должностной пост страны от демократов Камалу Харрис в том, что действующий вице-президент США якобы солгала о своей работе в местной сети фастфуда McDonald"s. Такие сведения иностранный политик предъявил своим избирателям во время пресс-конференции, организованной 26 сентября в Нью-Йорке.

Она там не работала. Она никогда не работала в McDonald"s. Это была ложь. Дональд Трамп, экс-глава США

Камала Харрис на предвыборных мероприятиях часто упоминала о своем опыте работы в ресторанной сети быстрого питания McDonald"s. Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил о том, что хочет на полчаса переквалифицироваться в сотрудника McDonald"s и пожарить там картошку фри.

Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы".

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump