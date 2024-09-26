Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы"

Экс-глава США указал на возможных причастных к покушению на его жизнь.

Бывший американский президент и кандидат на новый срок в Белом доме от Республиканской партии Дональд Трамп попросил текущего лидера страны Джо Байдена предупредить иранские власти о возмездии за "угрозы" в адрес действующих и бывших президентов США. Соответствующее предостережение иностранный политик сделал во время выступления перед сторонниками на предвыборном мероприятии, организованном в штате Северная Каролина.

Мне угрожали напрямую и я благодарен представителям власти, с которыми мы встречались, но нам очень напрямую угрожает Иран и, думаю, надо бы им показать - и лучше сделать это через офис президента, что любая атака... вашу страну разнесут на кусочки. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что 24 сентября штаб Дональда Трампа заявил о том, что разведка Вашингтона предупредила сотрудников о возможных угрозах в адрес США со стороны Ирана, а также о том, что количество подобных угрозы увеличивается в последние месяцы. Экс-глава Белого дома, не приводя подробностей и доказательств, обвинил Тегеран в том, что ближневосточная страна уже якобы предпринимала конкретные, но безуспешные "движения" в его адрес и может повторить их в будущем.

Трамп заявил, что в случае проигрыша на выборах в США не станет пытаться снова.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump