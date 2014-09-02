Трамп считает, что находится на пике популярности

Глава США рассказал об одном из поведенных опросов с рейтингом одобрения работы президента.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что в настоящее время находится на пике своей популярности. Соответствующий комментарий по телефону в эфире телеканала Fox News сделал лидер Белого дома. В ходе своего ответа корреспондентам политический деятель сослался на социологический опрос, в рамках которого граждане выразили ему поддержку в 100 процентах случаев.

Полагаю, что я популярен как никогда прежде. Дональд Трамп, глава США

По информации от опроса, проведенного местной телекомпанией CBS в период с 17 по 20 марта, общий рейтинг одобрения деятельности лидера Белого дома держится на уровне в 40 процентов. При этом лишь 38 процентов населения одобряют действия Дональда Трампа в отношении Ирана, а еще 64 процента недовольны влиянием его работы на экономическую систему. В опросе CBS приняли участие более 3,3 тысячи человек.

Фото и видео: YouTube / Fox News