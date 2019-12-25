Трамп считает, что арабским странам нужно присоединиться к операции против Ирана

Глава США сообщил о том, как страны получат нефть через Ормузский пролив.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп полагает, что арабским государствам следует присоединиться к военной операции, начатой вашингтонской администрацией и еврейским государством против Ирана. Соответствующее заявление иностранный политик из Белого дома сделал 15 марта в интервью израильскому телеканалу C14. Лидер США отметил, что те страны, которые рассчитывают получать поставки нефти через акваторию Ближнего Востока, должны якобы активно быть задействованы в вооруженном противостоянии с Исламской Республикой.

Чтобы Ормузский пролив оставался открытым, ответ - да, они должны присоединиться. Дональд Трамп, глава США

Как отмечает израильский телеканал, глава Белого дома отказался сказать региональной прессе о том, может ли Вашингтон принять силовые меры в отношении шиитской организации "Хезболлах" или йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов). Дональд Трамп заметил, что не может ответить на такой вопрос в текущий момент.

Фото: Белый дом