Трамп решил попросить перемирия у Европы из-за убытков США

Эксперт прокомментировал предложение Трампа Евросоюзу об отказе от всех установленных пошлин и торговых барьеров

Накануне американский лидер Дональд Трамп выступил на своей любимой публичной площадке - Twitter. На сей раз он предложил Евросоюзу отменить все преграды в торговле и достичь соглашения. Однако в конце сообщения он выражает сомнение, что ЕС пойдет на это.

"Европейский Союз прибывает в Вашингтон завтра чтобы обсудить соглашение по торговле. У меня есть для них идея. США и Евросоюз одновременно отменяют все тарифы, барьеры и субсидии! Это в итоге приведет к свободному рынку и справедливой торговле! Надеюсь они пойдут на это. Мы готовы, но они – нет!" - Дональд Трамп, президент США

Данное предложение он планирует обсудить с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев выразил мнение, что такое предложение Трампом сделано "не от хорошей жизни". В связи с серьезными убытками США, Трамп просто вынужден идти на уступки, рассказывает эксперт ФБА "Экономика Сегодня".

"Слова американского президента Дональда Трампа о возможности отказа от всех пошлин лишь выглядят как цель развязанной торговой войны, на деле все иначе. Штаты начали ощущать издержки своей агрессивной пошлинной политики – накануне администрация уже объявила, что готова выделить 12 млрд долларов компенсаций сельхозпроизводителям, пострадавшим от пошлин. Негативные эффекты американская экономика уже чувствует – отмечается замедление экономического роста. Ситуация проста. После введения ограничений растет производство товаров, аналоги которых перестали поступать из-за границы. Однако смежные отрасли страдают от повышения цен – внутреннее производство оказывается дороже импортных аналогов. В результате спрос на товары падает, что со временем снижает уровень производства и приведет к росту безработицы, возникают негативные экономические последствия. Отрицательные последствия пошлин существенно выше положительных, и Вашингтон это уже понимает" - Владимир Васильев

Сегодня в Вашингтоне пройдут переговоры Евросоюза и Америки о новых условиях торговли. ЕС видит в них два варианта развития: первый, при котором крупнейшие автопромы ЕС и США заключат сделки по сокращению пошлин и второй, предусматривающий обнуление тарифов пошлин на широкий спектр товаров. Однако эксперты сильно сомневаются в принятии решения в пользу упразднения тарифов - это вызовет давление на сельскохозяйственный рынок со стороны производителей США.

"Для ЕС идеальный вариант – откат к условиям, которые действовали до введения пошлин. Но Штаты затевали все не для этого – Трамп стремился выровнять в пользу Америки дисбаланс торговых потоков. Потому ход предстоящих переговоров даже предположить сложно – Трамп непредсказуем и способен предъявить новые "козыри", побить которые Европа не сможет. Убытки от торговой войны несут обе стороны, и насколько они готовы к компромиссам ради мирной торговли, покажет время" - Владимир Васильев

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