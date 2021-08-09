Глава США заметил, что властям с Банковой улицы понравились предложения.

Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение американского президента-республиканца Дональда Трампа по мирному урегулированию регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал перед журналистами, выступая 7 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Лидер Белого дома заметил, что полученная информация от чиновников с Банковой улицы вызывает у него сожаление.

Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Дональд Трамп, глава США

Политический лидер из вашингтонской администрации пояснил, что двусторонние переговоры на тему мирного процесса с участием американской делегации проходят как с президентом России Владимиром Путиным, так и с теми, кто в настоящее время управляет Украиной, включая главу киевского режима.Однако Дональд Трамп не уточнил в публичном пространстве, кого именно он имел в виду под другими представителями власти в Киеве.

Трамп: сделка Netflix и Warner Bros. требует пересмотра.

Фото и видео: Белый дом