Трамп посоветовал Байдену не засыпать на встрече с Путиным

Трамп во время предвыборной кампании называл Байдена "сонным Джо".

Экс-президент США Дональд Трамп пожелал нынешнему лидеру Джо Байдену на встрече с президентом России Владимиром Путиным не заснуть. Он также попросил передать наилучшие пожелания.

Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему (Путину. — Прим. ред.) мои наилучшие пожелания, — сказал Трамп.

Напомним, что Трамп не раз называл Байдена "сонным Джо" во время предвыборной кампании.

Подчеркнем, что встреча Байдена и Путин состоится 16 июня в Женеве. На встрече будут обсуждаться российско-американские отношения, борьба с коронаиврусом и многое другое.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что на встрече с Путиным даст ему понять, что "Америка вернулась". Эту мысль Байден хотел бы донести до всего международного сообщества.

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