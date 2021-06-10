Байден намерен дать Путину понять, что "Америка вернулась"

Президент США Джо Байден заявил, что даст понять главе Российской Федерации Владимиру Путину, что "Америка вернулась". Об этом он заявил в ходе своего выступления на базе Соединенных Штатов в Великобритании.
По его словам, эту мысли он хочет донести не только до своего российского коллеги, но и для всего международного сообщества.
Чтобы дать ему [Путину] знать, что я хочу, чтобы он знал"
Джо Байден, президент США
Глава Соединенных Штатов отметил, Америка полна решимости играть роль сильного лидера на международной арене и готова "вести за собой с силой".
Напомним, официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что разговор Путина с Байденом в ходе их совместного саммита в Женеве 16 июня будет откровенным. По ее словам, конструктивному диалогу даже не помешает тот факт, что американский лидер в одном из интервью в недружелюбной форме высказался в адрес своего российского коллеги.
Ранее Байден заявил, что США не ищут конфликта с РФ.
Видео: YouTube / The White House
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