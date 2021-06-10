Байден намерен дать Путину понять, что "Америка вернулась"

Глава США отправился в свое первое зарубежное турне.

Президент США Джо Байден заявил, что даст понять главе Российской Федерации Владимиру Путину, что "Америка вернулась". Об этом он заявил в ходе своего выступления на базе Соединенных Штатов в Великобритании.

По его словам, эту мысли он хочет донести не только до своего российского коллеги, но и для всего международного сообщества.

Чтобы дать ему [Путину] знать, что я хочу, чтобы он знал" Джо Байден, президент США

Глава Соединенных Штатов отметил, Америка полна решимости играть роль сильного лидера на международной арене и готова "вести за собой с силой".

Напомним, официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что разговор Путина с Байденом в ходе их совместного саммита в Женеве 16 июня будет откровенным. По ее словам, конструктивному диалогу даже не помешает тот факт, что американский лидер в одном из интервью в недружелюбной форме высказался в адрес своего российского коллеги.

Ранее Байден заявил, что США не ищут конфликта с РФ.

Видео: YouTube / The White House