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Байден: США не ищут конфликта с РФ

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Однако США сделают все, чтобы ответить на "вредоносные действия" Москвы.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой. Об этом он заявил в ходе выступления перед военными на американской базе в Британии.

По его словам, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация ответственны за стратегическую стабильность. Байден отметил, что США сделают все, чтобы ответить на "вредоносные действия" российских властей.

Мы не ищем конфликта с Россией, мы ищем стабильных предсказуемых отношений. Наши нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности.

Джо Байден, президент США

Американский лидер подчеркнул, что он очень серьезно относится к такой ответственности меред международным сообществом.

Ранее официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что разговор Путина с Байденом в ходе их совместного саммита в Женеве 16 июня будет откровенным. По ее словам, конструктивному диалогу даже не помешает тот факт, что американский лидер в одном из интервью в недружелюбной форме высказался в адрес своего российского коллеги.

Видео: YouTube / The White House
 

Теги: джо байден, отношения между россией и сша, россия, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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