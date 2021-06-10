Байден: США не ищут конфликта с РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой. Об этом он заявил в ходе выступления перед военными на американской базе в Британии.
По его словам, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация ответственны за стратегическую стабильность. Байден отметил, что США сделают все, чтобы ответить на "вредоносные действия" российских властей.
Мы не ищем конфликта с Россией, мы ищем стабильных предсказуемых отношений. Наши нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности.
Джо Байден, президент США
Американский лидер подчеркнул, что он очень серьезно относится к такой ответственности меред международным сообществом.
Ранее официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что разговор Путина с Байденом в ходе их совместного саммита в Женеве 16 июня будет откровенным. По ее словам, конструктивному диалогу даже не помешает тот факт, что американский лидер в одном из интервью в недружелюбной форме высказался в адрес своего российского коллеги.
Видео: YouTube / The White House
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