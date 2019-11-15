Трамп посетит саммит НАТО в Великобритании в начале декабря

Встреча пройдет в Лондоне 2-4 декабря.

Президент США Дональд Трамп приедет в Великобританию на три декабрьских дня, где присоединится ко встрече лидеров стран НАТО. Об этом говорится в сообщении Белого дома 15 ноября.

В Лондон Трамп поедет со своей супругой Меланьей. Прием в Букингемском дворце организует королева Елизавета Вторая.

Американский президент планирует обсудить прогресс альянса в сфере разделения финансового бремени, в том числе, произошедшее увеличение расходов на оборону более чем на 100 миллиардов долларов. Цифра значительно поднялась с 2016 года. Также отмечается, что Трамп делает акцент на том, что НАТО необходимо обеспечивать свою готовность реагировать на угрозы завтрашнего дня. Среди этих угроз есть и опасности из киберпространства, которые исходят от терроризма и наносят вред жизненно важной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Путин посетит Турцию в первую неделю января.

Видео: NATO / YouTube