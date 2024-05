Экс-президент США не стал уточнять, как именно он намерен этого добиться.

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах. Об этом он заявил в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне.

По словам экс-президента, в случае своего переизбрания он обещает прекратить конфликт между Россией и Украиной. Трамп не стал уточнять, как именно он намерен этого добиться. Он также подчеркнул, что США тратят на чужие конфликты сотни миллионов долларов, а нынешний американский лидер Джо Байден приближает страну к третьей мировой войне.

Ранее Трамп заявил, что Демократическая партия "уничтожает" США.

Видео: The Times and The Sunday Times