Трамп заявил, что Демократическая партия "уничтожает" США

Экс-глава США призвал разобраться с миграционным кризисом.

Демократическая партия США, к которой принадлежит действующий лидер Белого дома Джо Байден, уничтожает США изнутри. Соответствующее заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп, выступая на своем предвыборном митинге перед сторонниками в городе Нью-Йорк. Политик отметил, что в истории страны власти в прошлом сталкивались и с более серьезными проблемами, но при этом становились лишь сильнее, преодолевая препятствия. Член Республиканской партии жал обещание избирателям в случае его победы на президентских выборах 2024 года остановить поток мигрантов, которые незаконно пересекают государственную границу США. Он также заметил, что планирует снизить налоги и восстановить верховенство права.

Демократическая партия - это партия неудач, экстремизма и вопиющей некомпетентности. Они собираются уничтожить нашу страну. Поэтому я так верю, что мы снова сделаем Америку великой и процветающей страной. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп заявил, что "армия мигрантов" из Китая хочет расправиться с США изнутри.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump