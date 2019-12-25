Трамп помиловал бывшего сотрудника предвыборного штаба Пападопулоса

Глава государства сделал 15 помилований.

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал бывшего сотрудника предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса и Алекса ван дер Зваана. Они проходят обвиняемыми по делу, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщают в Белом доме.

Помилование помогает исправить зло, которое команда Мюллера причинила стольким людям. Дональд Трамп, действующий президент США

Глава государства сделал 15 помилований, ещё пятерым осуждённым сократили сроки заключения.

Ранее мы писали, что Байден предложит кандидатуру коренной американки на пост главы МВД.

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