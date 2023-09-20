Глава США принял в Вашингтоне генсека НАТО Марка Рютте.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник Стивен Уиткофф в настоящее время ведет "серьезные дискуссии" на российской территории по вопросу мирного урегулирования кризиса в европейском регионе. Иностранный политик перед началом рабочей встречи с генеральным секретарем Североатлантического военного альянса Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома указал, что намерен обсудить с высокопоставленным гостем проводимые в РФ консультации, а также недавние переговоры с киевским режимом в Саудовской Аравии.

В это самое время у нас есть люди, которые ведут дискуссии в России. У нас там есть представители - Стив Уиткофф и другие. И они сейчас ведут очень серьезные дискуссии. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал прессе о том, что встреча главы государства с американцем Уиткоффом пройдет в четверг, 13 марта, по готовности. Борт американского спецпосланника приземлился в Москве 13 марта около 12:31 по местному времени. А 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт проинформировала публику о том, что Уиткофф отправится в Россию ради того, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США точно произойдет.

Фото и видео: YouTube / Fox News