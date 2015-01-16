Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США точно произойдет

Такое мнение он высказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции с Марком Рютте, заявил, что присоединение Гренландии к США произойдет. В свою очередь генсек НАТО подтвердил, что Америка "должна там быть" ввиду стратегической важности региона.

Что ж, думаю, это произойдет. Я не задумывался об этом раньше, но я сижу с человеком, который может быть очень полезен. Знаешь, Марк, нам это нужно для международной безопасности – не просто безопасности, международной. У нас много наших любимых игроков, ты знаешь, курсирующих вдоль побережья, и мы должны быть осторожны. Мы поговорим с тобой. Это очень уместный, действительно, очень уместный вопрос. Дональд Трамп, Президент США

Марк Рютте отметил, что вопрос по Гренландии – это проблема Арктики, которая находится вне ведения НАТО. Несмотря на это, он согласился с мнением Трампа, отметив негативную тенденцию наращивания китайского и русского влияния на Крайнем Севере.

Китайцы теперь используют эти маршруты. Мы знаем, что русские перевооружаются. Мы знаем, что у нас не хватает ледоколов. Есть семь стран, работающих вместе в Арктике под руководством США. Очень важно убедиться, что этот регион, эта часть мира остается безопасной. И мы знаем, что там все меняется, и мы должны быть там. Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО

Ранее стало известно, что Курская область полностью находится под контролем ВС РФ.

Видео: YouTube / Sky News