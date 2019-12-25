Ситуация в Курской области находится под контролем РФ

Оставшаяся в регионе группировка ВСУ находится в полной изоляции.

Владимир Путин на пресс-конференции с Александром Лукашенко подтвердил, что ситуация в Курской области находится под контролем российских войск. Оставшаяся в регионе группировка ВСУ находится в изоляции.

Президент также отметил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но только в том случае, если это приведет к долгосрочному миру и устранит причины образовавшегося кризиса.

Россия за перемирие, но есть нюансы, включая Курскую область. Владимир Путин, Президент РФ

По словам главы государства, ВС РФ наступают почти по всем направлениям. Путину непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия. В то же время, по мнению Президента, Украина может использовать 30-дневное перемирие для получения нового оружия или принудительной мобилизации.

Ситуация на земле стремительно меняется в пользу РФ, поэтому и ситуацию с прекращением огня следует решать, исходя из ситуации "на земле", – считает Путин.

Он также поблагодарил Трампа за внимание, которое американский лидер оказывает по части решения конфликта в Украине. Отдельную благодарность Президент выразил российским бойцам, причастным к освобождению Суджи и прилегающих к ней районов.

Ранее Песков подтвердил, что американские переговорщики летят в Россию.

Фото: Кремль