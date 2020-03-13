Это индийское традиционное рукопожатие.

Президент США Дональд Трамп поделился личным способом защиты от коронавируса. Это отказ от рукопожатий в пользу традиционного индийского приветствия "намасте".

Так Трамп поприветствовал премьер-министра Ирландии Лео Варадкара во время встречи в Белом доме. При этом президент США, по его словам, оказался в некотором замешательстве.

Я только что вернулся из Индии, и там я никому не пожимал руки. Это было очень легко, потому что они делают вот так, - сказал Трамп и показал приветствие.

Ранее Дональд Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы.