Глава США считает, что армия киевского режима "попала в большую беду".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп категорически отверг утверждения о том, что к разгрому Вооруженных сил Украины на территории Курской области привела приостановка военной помощи со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление сделал Лидер Белого дома в рамках своего рабочего визита в Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Нет, совсем нет. Нет. На самом деле все наоборот. Завтра я буду говорить с президентом России [Владимиром] Путиным, чтобы спасти солдат, которые попали в большую беду. Они окружены российскими солдатами, и я думаю, что, если бы не я, их бы здесь уже не было. Дональд Трамп, глава США

Дополнительно иностранный политик Трамп отметил, что он попросил российского коллегу Владимира Путине не предпринимать активных действий по разгрому окруженных в Курской области украинских военнослужащих.

Трамп заявил, что "смог убедить" РФ пощадить группировку ВСУ в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Defense Now