Митинг должен был состояться в субботу, 11 июля, в штате Нью-Гэмпшир.

Президент США Дональд Трамп отменил очередной митинг из-за шторма у побережья США. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Макинани заявил, что американский лидер принял решение из-за "большого шторма". Вероятнее всего мероприятие пройдет через "неделю или две". Впервые о шторме "Фэй" сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами. Специалисты полагают, что на восточном побережье может выпасть около 10 см осадков.

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