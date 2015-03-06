Трамп отложил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана

В США прислушались к просьбе представителей Пакистана.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе откладывает на две недели возможные ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Иране. Соответствующий комментарий через социальные сети сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп. Западный политик отметил, что такое решение принято после беседы премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром. Иностранцы предложили отложить применение сегодня вечером разрушительной силы против Исламской Республики.

... В связи с их просьбой отложить применение сегодня вечером разрушительной силы против Ирана при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив я соглашаюсь приостановить бомбардировку и атаку Ирана на период две недели. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 7 апреля премьер-министр Пакистана попросил лидера Белого дома о продлении крайнего срока достижения соглашения с иранским руководством еще на две недели. Иностранный чиновник пояснил для США, что дипломатические усилия по урегулированию вооруженного конфликта на Ближнем Востоке "продвигаются стабильно". Он добавил, что потенциально переговоры могут привести к существенным результатам уже "в ближайшем будущем". Шариф предложил властям Ирана открыть Ормузский пролив на этот срок "в качестве жеста доброй воли".

