Трамп: Иран может быть уничтожен за одну ночь

Иран может быть уничтожен за одну ночь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на выступлении в Белом доме.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты делают невероятные успехи в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана. Трамп рассказал, как Вашингтон провел операцию по спасению летчика истребителя F-15E, который потерпел крушение на иранской территории 3 апреля.

Он поблагодарил каждого американского военнослужащего, который участвует в боевых действиях, а также напомнил, что потребовал от Тегерана открыть Ормузский пролив.

Целую страну можно устранить за одну ночь. И это может быть завтрашняя ночь Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп пригрозил отбросить Иран в каменный век.

