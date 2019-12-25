Президент США заявил, что Америка и так уже сократила добычу ресурсов.

Дональд Трамп отказался согласовывать сокращение добычи нефти с другими странами. Об этом президент США рассказал во время брифинга с журналистами в Белом Доме. Политик заявил, что страна вряд ли пойдет на уступки членам ОПЕК+ в отношении собственного сокращения добычи топлива. Таким образом глава государства ответил на вопрос СМИ о планах США в связи с предстоящей встрече стран-участниц соглашения ОПЕК+. Напомним, что ее перенесли с 6 на 9 апреля. Обсуждения сторон новых условий договора состоится в онлайн формате.

Послушайте, мы уже сократили, мы очень ориентированы на рынок...Думаю, они разберутся сами. Будет интересно посмотреть, каковы окажутся результаты прокомментировал чиновник

Дональд Трамп добавил, что Саудовская Аравия и Россия стали увеличивать производство тогда, когда в мире не возникала в этом необходимость. После этого мир накрыла пандемия коронавируса, которая обрушила около 40% рынка. В результате сейчас он "наводнен нефтью".

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