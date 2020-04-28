Политик заявил, что не располагает точной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР.

Дональд Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына. Об этом глава Америки рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик отметил, что надеется, что у северокорейского лидера все хорошо со здоровьем.

Дональд Трамп рассказал, что на данный момент не имеет точной информации о том, как себя чувствует глава КНДР. Поэтому политик считает, что не может говорить на данную тему. Президент США предположил, что сведения о здоровье Ким Чен Ына станут известны "в не очень отдаленном будущем".

Напомним, что вечером 25 апреля китайская социальная сеть Weibo стала распространять информацию о том, что глава КНДР скончался. Данные поступили якобы от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV. Позже в Южной Корее рассказали, что по их сведениям Ким Чен Ын чувствует себя нормально и продолжает работать.

Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Видео: Youtube/ The White House