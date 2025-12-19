  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп объявил, что вводит пошлины в 25% для Южной Кореи
Сегодня, 7:04
190
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Трамп объявил, что вводит пошлины в 25% для Южной Кореи

0 0

Глава Белого дома объяснил свое решение тем, что южнокорейские законодатели затягивают ратификацию соглашения со Штатами.

Президент США Дональд Трамп объявил, что вводит пошлины в 25% на товары из Южной Кореи. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома объяснил свое решение тем, что южнокорейские законодатели затягивают ратификацию соглашения со Штатами. Он подчеркнул, что для Сеула это является прерогативой.

Я повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все остальные товары с 15% до 25%.

Дональд Трамп, президент США

В связи с этим власти Южной Кореи планируют провести по данному вопросу экстренное совещание с участием профильных министерств и ведомств. Также отмечается, что Белый дом не направлял Сеулу официального уведомления о возможном повышении пошлин.

Ранее Трамп заявил, что корабли США движутся к Ирану.

Фото:  YouTube / The White House

Теги: дональд трамп, пошлины, президент сша, южная корея
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии