Трамп объявил, что вводит пошлины в 25% для Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп объявил, что вводит пошлины в 25% на товары из Южной Кореи. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома объяснил свое решение тем, что южнокорейские законодатели затягивают ратификацию соглашения со Штатами. Он подчеркнул, что для Сеула это является прерогативой.

Я повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все остальные товары с 15% до 25%.



Дональд Трамп, президент США

В связи с этим власти Южной Кореи планируют провести по данному вопросу экстренное совещание с участием профильных министерств и ведомств. Также отмечается, что Белый дом не направлял Сеулу официального уведомления о возможном повышении пошлин.

Фото: YouTube / The White House