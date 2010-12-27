Трамп недоволен текучкой данных о готовящихся санкциях

Курс рубля на фоне отложения введения новых антироссийских санкций крепнет

Правительство США отложило рассмотрение введения новых антироссийских санкций, сообщает The Washington Post. В свою очередь, Трамп выразил свое негодование по поводу гласности информации о подготавливаемых санкций. Через несколько минут после обнародования факта отсутствия новых санкций, курс рубля стремительно стал укрепляться к доллару и достиг роста на целый рубль за пару часов.

О возможных новых ограничениях со стороны Соединенных Штатов рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Его цитату приводит ФБА "Экономика Сегодня":

"В американском руководстве сохраняются большие разногласия, и, по всей видимости, они исходят из политического и экономического блока. Политический блок, представленный новым помощником президента США по национальной безопасности Джон Болтон и рядом других деятелей, выступает за ужесточение санкций. Слова постпреда США при ООН Никки Хейли только подтвердили эти предположения. Но финансовый блок в лице министра финансов страны Стивена Мнучина подходит к вопросу принятия новых санкций против России более осторожно, так как они затрагивают рынки ценных бумаг и предполагают частичное замораживание активов государственных компаний на сумму свыше 100 млрд долларов. Кроме того, рассматривался вопрос об ограничении на обращение ценных бумаг российского государства." – заявляет Владимир Васильев.

Рубль оправдано реагирует на геополитическую ситуацию в мире и в частности на санкции – они грозят ослаблением экономики РФ и в результате падением национальной валюты.

Независимый эксперт Дмитрий Адамидов прогнозирует сохранение курса рубля на уровне 60 рублей к доллару, сообщает "Экономика Сегодня". Однако, он отмечает, что крепнущий рубль может помешать правительству выполнить задачу по накоплению бюджета.