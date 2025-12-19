Трамп не захотел разорять гостей своей новогодней вечеринки

Мероприятие проходило в Мар-а-Лаго во Флориде.

Президент США Дональд Трамп провел новогодний вечер в Мар-а-Лаго во Флориде, где американский лидер находится с 20 декабря. Об этом сообщает РИА новости.

Во время празднование Нового года также был запланирован благотворительный вечер. Так, президент США позвал на сцену художницу Ванессу Орабуэне, которая в моменте нарисовала портрет Иисуса. Торги на композицию предложили открыть со 100 тыс. долларов. Торги шли медленно и в итоге президент США решил остановить борьбу за произведение искусства. Картина ушла с молотка за 2,75 миллионов долларов.

Не нужно этого делать, если завтра вам придется подавать на банкротство. Дамы и господа, один из наших выдающихся людей заявил о банкротстве". Это будет слишком Дональд Трамп

Президент США отметил, что Ванесса Орабуэне "одна из величайших художниц в мире".

Ранее мы сообщали о том, что американский президент-республиканец Дональд Трамп будет удостоен Премии Израиля. Речь идет о самой престижной награде еврейского государства, которая ранее вручалась исключительно гражданам.

Фото: YouTube / The White House