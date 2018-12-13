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Трамп выразил готовность пойти на переговоры с Ираном

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Но инициировать их должна иранская сторона.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вступить в переговоры с Ираном. Однако американский лидер добавил, что это произойдет, если Тегеран проявит инициативу. Об этом он заявил перед переговорами с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

Трамп также добавил, что ему интересна идея - посетить Иран для урегулирования сложившегося напряжения между странами. Ранее президент США заявил, что в случае агрессии Ирана, у Америки не будет выбора. В таком случае Тегеран столкнется с "великой силой".

В ответ президент Ирана Хасан Роухани заявил, что нынешние условия не подходят для переговоров. Роухани не планирует проводить дипломатические встречи.  

Видео: White house

Теги: дональд трамп, иран, политика
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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