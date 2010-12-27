Трамп не исключает скорой встречей с Путиным

Трамп заявил, что гонка вооружений между США и Россией выходит из-под контроля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным в ближайшее время. Как сообщает 20 марта Reuters, глава США так прокомментировал телефонные переговоры с российским лидером.

Трамп после встречи в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бин Салманом заявил журналистам, что "в не самом далеком будущем" надеется встретиться с Путиным и обсудить гонку вооружений, а также ситуацию на Украине, в Сирии и в Северной Корее.

Президент США сказал, что гонка вооружений между Америкой и Россией "выходит из-под контроля... но мы никогда не позволим кому-либо даже приблизиться к тому, что есть у нас", – цитирует Reuters слова Трампа.

Напомним, что сегодня представитель Белого дома подтвердил сообщение о разговоре Трампа и Путина. Глава США поздравлял Путина с переизбранием.

Фото: Piter.TV