Американский президент объяснил, что опасается того, что демократы будут жульничать.

Дональд Трамп назвал единственное условие своего поражения на выборах. Американский политик считает, что может получить недостаточно голосов поддержки населения, если его оппоненты из Демократической партии будут жульничать с голосованием по почте. Об этом глава Белого дома объявил во время выступления перед избирателями в Виргинии.

Мы не можем позволить им этого - на карту поставлена наша страна, потому что эти люди разрушат нашу страну, а мы не можем такого допустить. Это надувательство, они знают это, и СМИ знают, знают точно, что будет происходить Дональд Трамп, президент США

По словам спикера, все граждане, которые заметят нарушения при голосовании, должны сообщить об этом. Трамп добавил, что хочет дружественного переходного периода, но не потерпит, чтобы его обманули.

Дональд Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter.

Видео: YT / The Sun