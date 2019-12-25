Джохар и Тамерлан Царнаеву устроили теракт во время марафона в Бостоне в 2013 году.

Дональд Трамп намерен добиваться смертной казни Джохара Царнаева. Об этом политик написал в собственном Twitter-аккаунте. Американский лидер отметил, что ранее террорист был осужден за планирование и осуществление теракта в 2013 году во время марафона В Бостоне. В тот день погибли три человека и еще 280 спортсменов были ранены. В пятницу апелляционный суд отменил приговор Царнаеву.

Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это "был один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября Дональд Трамп, президент США

Трамп напомнил, что федеральное правительство будет добиваться смертной казни в рамках пересмотра этой части судебного процессе. По словам политика, Вашингтон не может оставить решение апелляционного суда в силе.

Кроме того, нелепо, что этот процесс занимает так много времени! Дональд Трамп, президент США

Rolling Stone пропиарил Джохара Царнаева, вызвав скандал.

Фото: ФБР / AP