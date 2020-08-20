Дональд Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию. Об этом во время интервью местному телеканалу MSNBC рассказал бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор.
Во время поездки в августе 2018 года...он на самом деле сказал, что хочет узнать, можем ли мы продать Пуэрто-Рико, можем ли мы обменять Пуэрто-Рико на Гренландию
Майлз Тейлор, экс-сотрудник министерства внутренней безопасности США
Специалист добавил, что не воспринял заявление Дональда Трампа как шутку.
Напомним, что ранее экс-исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью для журналистов из New York Times рассказала об аналогичной ситуации. В 2017 году Трамп после разрушительного урагана в Пуэрто-Рико раздраженно заявил, что Вашингтону следует избавиться от такого "актива". Он уточнил, можно ли продать остров.
Трамп: ОАЭ заинтересованы в покупке истребителей F-35.
Видео: Youtube/MSNBC
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