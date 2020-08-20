Об этом рассказал экс-сотрудник министерства внутренней безопасности США.

Дональд Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию. Об этом во время интервью местному телеканалу MSNBC рассказал бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор.

Во время поездки в августе 2018 года...он на самом деле сказал, что хочет узнать, можем ли мы продать Пуэрто-Рико, можем ли мы обменять Пуэрто-Рико на Гренландию Майлз Тейлор, экс-сотрудник министерства внутренней безопасности США

Специалист добавил, что не воспринял заявление Дональда Трампа как шутку.

Напомним, что ранее экс-исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью для журналистов из New York Times рассказала об аналогичной ситуации. В 2017 году Трамп после разрушительного урагана в Пуэрто-Рико раздраженно заявил, что Вашингтону следует избавиться от такого "актива". Он уточнил, можно ли продать остров.

Трамп: ОАЭ заинтересованы в покупке истребителей F-35.

Видео: Youtube/MSNBC