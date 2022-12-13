Трамп: экономика США разваливается, а доллар перестанет быть стандартом при расчетах

Экс-глава США рассказал о коалиции, в которую входят КНДР, Иран, КНР, Саудовская Аравия и РФ.

Американская экономическая система в настоящее время находится в упадке, а доллар вскоре перестанет быть мировым стандартом при мировых финансовых расчетах. Соответствующее заявление публично перед журналистами сделал бывший президент страны Дональд Трамп. Он рассказал о ситуации в США, выступая во вторник вечером в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном в штате Флорида.

Наша экономика разваливается, инфляция вышла из-под контроля. <...> Наша валюта <...> скоро перестанет быть мировым стандартом. Это станет нашим крупнейшим провалом за 200 лет. Дональд Трамп, экс-президент США

По мнению Дональда Трампа, сложилась"деструктивная и несущая угрозу" для Вашингтона международна коалиция, в которую входят Китай, Россия, Иран, Саудовская Аравия и КНДР (Северная Корея). Политик отметил, что если бы он находился в должности главы государства, то не допустил бы такого формирования.

Трамп заявил, что юристы не видят перспектив дела против него.

Фото и видео: Telegram / The Telegraph